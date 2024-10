Arrestato il “ladro delle spaccate” di Pavia che usava i tombini per sfondare le vetrine: ha 25 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un giovane di 25 anni di nazionalità egiziana è stato Arrestato a Pavia con l’accusa di aver derubato ristoranti, bar e negozi del centro storico utilizzando la tecnica della “spaccata”. Il venticinquenne avrebbe messi a segno diversi colpi nelle ultime settimane: in tutti a casi ha usato un tombino per sfondare le porte in vetro delle attività commerciali, rubando poi l’incasso trovato all’interno. Il ripetersi quasi ogni notte di questi furti notturni, ha creato una vera e propria psicosi tra i commercianti del capoluogo di provincia. Pavia, quattro spaccate in una notte: non si fermano i raid nei negozi del centro Il giovane è stato Arrestato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre vicino alla stazione di Milano Rogoredo dagli agenti della squadra mobile ed è stato poi trasferito al carcere di San Vittore. Ilgiorno.it - Arrestato il “ladro delle spaccate” di Pavia che usava i tombini per sfondare le vetrine: ha 25 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un giovane di 25di nazionalità egiziana è statocon l’accusa di aver derubato ristoranti, bar e negozi del centro storico utilizzando la tecnica della “spaccata”. Il venticinquenne avrebbe messi a segno diversi colpi nelle ultime settimane: in tutti a casi ha usato un tombino perle porte in vetroattività commerciali, rubando poi l’incasso trovato all’interno. Il ripetersi quasi ogni notte di questi furti notturni, ha creato una vera e propria psicosi tra i commercianti del capoluogo di provincia., quattroin una notte: non si fermano i raid nei negozi del centro Il giovane è statonella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre vicino alla stazione di Milano Rogoredo dagli agenti della squadra mobile ed è stato poi trasferito al carcere di San Vittore.

