Ilrestodelcarlino.it - Apre il castello di Galeazza, è la prima volta dopo il sisma

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) XII MORELLI Per le Giornate Fai d’autunno, domani e domenica è straordinariamente aperto per laildia pochi passi da XII Morelli, con visiste domani dalle 14 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17, con turni ogni 15 minuti e gruppi di massimo 30 persone. Un luogo privato, che ha avuto seri danni daldel 2012, che ora si mostra in tutta la sua bellezza e che pochi centesi conoscono.