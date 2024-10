America’s Cup, Ineos Britannia sfida New Zealand: date e orari (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per la 37esima America’s Cup. Il 12 ottobre alle 14.10, in diretta su Sky Sport e in chiaro su Italia 1, si terrà la prima regata della finalissima fra i campioni in carica di Team New Zealand e gli inglesi di Ineos Britannia, che hanno raggiunto l’ultimo atto grazie al trionfo in Louis Vuitton Cup su Luna Rossa Prada Pirelli. A seguire anche la seconda sfida di giornata, che dovrebbe iniziare, salvo inconvenienti dovuti al vento, alle 15.15. La serie si deciderà al meglio delle 13 prove: il primo che se ne aggiudicherà sette solleverà il trofeo. Si proseguirà il 13 ottobre e poi, dopo una pausa di due giorni, mercoledì 16. Si tornerà in acqua consecutivamente, se necessario, dal 18 al 21, quando avrà luogo l’eventuale gara-13. Fate decided by the toss of a coin? @EmiratesTeamNZ won the toss, and will start from Port Entry.https://t. Lettera43.it - America’s Cup, Ineos Britannia sfida New Zealand: date e orari Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per la 37esimaCup. Il 12 ottobre alle 14.10, in diretta su Sky Sport e in chiaro su Italia 1, si terrà la prima regata della finalissima fra i campioni in carica di Team Newe gli inglesi di, che hanno raggiunto l’ultimo atto grazie al trionfo in Louis Vuitton Cup su Luna Rossa Prada Pirelli. A seguire anche la secondadi giornata, che dovrebbe iniziare, salvo inconvenienti dovuti al vento, alle 15.15. La serie si deciderà al meglio delle 13 prove: il primo che se ne aggiudicherà sette solleverà il trofeo. Si proseguirà il 13 ottobre e poi, dopo una pausa di due giorni, mercoledì 16. Si tornerà in acqua consecutivamente, se necessario, dal 18 al 21, quando avrà luogo l’eventuale gara-13. Fate decided by the toss of a coin? @EmiratesTeamNZ won the toss, and will start from Port Entry.https://t.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove vedere in tv l’America’s Cup 2024 : orari New Zealand-Ineos - calendario - programma - streaming - La massima competizione velica sta per vivere il suo acme nelle acque di Barcellona, dove Team New Zealand e INEOS Britannia si affronteranno a viso aperto per la conquista della mitica Vecchia Brocca, sempre più bella e affascinante nonostante i suoi 173 anni portati benissimo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su ... (Oasport.it)

New Zealand sfidata da Ineos : inizia la America’s Cup - Burling per il tris delle leggende - Ainslie per la storia - Team New Zealand aveva preso parte al round robin insieme agli altri sfidanti e aveva così avuto modo di testare la propria barca in vista del confronto finale: la sensazione è che lo scafo avrà subito delle modifiche per il Match Race contro il Challenger of Record. Dall’altra Ben Ainslie, una leggenda capace di conquistare ben quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi e che avrà la prima ... (Oasport.it)

America’s Cup - i precedenti tra New Zealand e Ineos nelle regate preliminari e round robin. Ma sono ancora attendibili? - Prosegue il conto alla rovescia in vista della sfida tra Emirates Team New Zealand e Ineos Britannia valevole per l’America’s Cup 2024, che comincerà ufficialmente sabato 12 ottobre con i primi due match della serie. A Barcellona sono andati in scena tre scontri diretti tra Ineos Britannia e Team New Zealand, tutti però ormai abbastanza datati e quindi poco indicativi. (Oasport.it)