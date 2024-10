Notizie.com - Altro che Scala del calcio, San Siro va abbattuto: da Milano presa di posizione senza mezzi termini

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua incessante il dibattito sul futuro dello stadio a: ladidel Presidente del Milan Paolo Scaroni è nettissima. Durante il Festival dello Sport, una dichiarazione ha riacceso i riflettori su un tema caldo per la città die per tutti gli appassionati di: il futuro dello storico stadio San. Paolo Scaroni, presidente del Milan, con il supporto di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha espresso unanetta esull’argomento. Entrambi i club milanesi sembrano avere le idee chiare: è tempo di cambiamento. Addio alle luci a San? – notizie.comScaroni ha messo in luce come la gestione economica delle squadre disia radicalmente cambiata negli ultimi anni. Lontani sono i tempi in cui figure emblematiche come Berlusconi e Moratti sostenevano economicamente i club con risorse personali.