Lanazione.it - Albero cade sulla Due Mari. I danni causati dal maltempo. Rallentamenti verso Le Ville

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una pianta cadutasuperstrada: questa la "sorpresa" di prima mattina nella quale ieri si sono imbattuti automobilisti e camionisti che percorrevano il breve tratto di E78 in direzione della Valtiberina. Poco dopo lo svincolo di Palazzo del Pero e proprio qualche metro prima dell’ingresso nella galleria, un’acacia si era piegata sotto l’effetto del vento, finendo sull’asfalto e occupando le corsie di emergenza e marcia normale, con gli ultimi rami che avevano ristretto anche quella del sorpasso. L’unica fortuna, non certo indifferente, è stata quella che nel momento in cui la pianta si è riversatacarreggiata non transitava alcun veicolo: ciò induce a pensare che il fatto si sia verificato intorno alle 6.30-7.