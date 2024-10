Aica, per un anno pagati due affitti: lavori agli sgoccioli per la nuova sede (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per poco più di un anno l'Aica si è trovata a pagare due affitti, per quanto uno fosse "scontato". E, forse, continuerà a farlo ancora per un po'.La storia emerge dagli atti pubblicati sull'albo pretorio della società consortile e affonda le sue radici nello scorso anno: era il marzo del 2023 Agrigentonotizie.it - Aica, per un anno pagati due affitti: lavori agli sgoccioli per la nuova sede Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per poco più di unl'si è trovata a pagare due, per quanto uno fosse "scontato". E, forse, continuerà a farlo ancora per un po'.La storia emerge datti pubblicati sull'albo pretorio della società consortile e affonda le sue radici nello scorso: era il marzo del 2023

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO | Affitti a canone concordato : entro fine anno rappresenteranno i due terzi del totale a Modena - Le associazioni di settore che hanno firmato gli Accordi Territoriali per la casa hanno presentato il bilancio delle attività, evidenziando che entro la fine dell'anno i contratti di affitto a canone concordato rappresenteranno i due terzi del totale. Gli Accordi Territoriali, sostenuti dalle... (Modenatoday.it)

Milano - tornano le proteste degli studenti contro il caro affitti : “Nuovo anno - vecchi problemi. Una stanza a più di 630 euro - è inaccettabile” - “Noi chiediamo l’introduzione dell’equo canone, l’abolizione della legge 431 del ’98, più studentati pubblici e gratuiti che siano realmente accessibili, quei pochi che si vedono hanno dei prezzi alle stelle“, ha aggiunto. Nel capoluogo lombardo, solo nell’ultimo anno, i prezzi degli affitti sono saliti dell’8%. (Ilfattoquotidiano.it)

Università - quanto mi costi. Ottenere la laurea è sempre più caro : fino a 19mila euro all'anno. Tasse - affitti e materiale : tutte le spese - I costi per frequentare l'università pubblica italiana sono costantemente in crescita, al punto di far tristemente percepire lo studio non come un diritto, ma come un privilegio. Anche per... (Leggo.it)