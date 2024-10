Agatha All Along: l'episodio 5 svela l'identità del teenager interpretato da Joe Locke (Di venerdì 11 ottobre 2024) La quinta puntata della serie Marvel Agatha All Along sembra aver confermato l'identità del teenager interpretato da Joe Locke. Agatha All Along, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, sembra aver rivelato l'identità del misterioso teenager interpretato da Joe Locke nell'episodio 5, disponibile in streaming. Non proseguite, ovviamente, nella lettura se non avete visto la puntata e non volete ! Cosa accade nell'episodio 5 di Agatha All Along Sullo schermo si assiste a quello che accade quando la congrega guidata da Agatha si ritrova alle prese con una nuova prova quasi ispirata a uno slasher anni '80. Le altre streghe iniziano a scoprire nuovi dettagli del passato mortale della protagonista interpretata da Kathryn Hahn. Agatha All Along, recensione: Agatha Movieplayer.it - Agatha All Along: l'episodio 5 svela l'identità del teenager interpretato da Joe Locke Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La quinta puntata della serie MarvelAllsembra aver confermato l'delda JoeAll, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+, sembra aver rivelato l'del misteriosoda Joenell'5, disponibile in streaming. Non proseguite, ovviamente, nella lettura se non avete visto la puntata e non volete ! Cosa accade nell'5 diAllSullo schermo si assiste a quello che accade quando la congrega guidata dasi ritrova alle prese con una nuova prova quasi ispirata a uno slasher anni '80. Le altre streghe iniziano a scoprire nuovi dettagli del passato mortale della protagonista interpretata da Kathryn Hahn.All, recensione:

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : gli easter egg e i riferimenti del quinto episodio - Forme animali per i Sette di Salem Poteri dei fumetti classici Cortesia Disney+Dopo essere stati anticipati negli episodi precedenti, i Sette di Salem vengono inizialmente mostrati in forma animale, mentre sono sulla Strada delle Streghe, prima di trasformarsi in streghe vestite di nero. Non sono dunque i figli di Nicholas Scratch come nei fumetti. (Cinefilos.it)

Agatha All Along episodio 5 : la spiegazione del finale - finalmente rivelata l’identità di Teen - È chiaro che l’ha fatto, in base al suo commento secondo cui Teen è così simile a sua madre, poco prima che lui la attaccasse. Dopo che Agatha ha provocato Teen affermando che era come sua madre, il giovane mago ha preso il controllo dei corpi di Lilia e Jen. Mentre Billy fronteggiava le altre tre streghe, Rio non si vedeva da nessuna parte. (Cinefilos.it)

Agatha All Along : svelata l’identità di “Teen” con un importante colpo di scena finale - Tornato sulla Strada, Teen affronta Agatha in merito alla morte di Alice, contestando l’idea che le streghe possano uccidere purché ciò serva ai loro scopi personali. Anche se non viene mai detto apertamente, questo sembra confermare visivamente la teoria prevalente dei fan: Teen è segretamente un Billy Maximoff / Wiccan più vecchio, uno dei figli di Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth ... (Nerdpool.it)