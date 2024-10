Adroterapia, cure oncologiche personalizzate: da Enea e Cnao sorgenti laser per misurare la dose di radiazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) cure oncologiche sempre più efficaci, affidabili e personalizzate grazie a nuovi dispositivi smart e compatti in grado di misurare con precisione la dose di radiazione da utilizzare nell’Adroterapia per la cura dei tumori, che distrugge in modo mirato la massa tumorale preservando i tessuti sani. È quanto emerge da uno studio realizzato da un team di ricercatori dell’Enea e del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao), pubblicato sulla rivista Radiation Measurements. Inoltre, Enea ha progettato e realizzato un prototipo di sensore ottico compatto in grado di ‘leggere’ l’informazione sulla dose immagazzinata, anche più volte e senza cancellarla, così da poter ripetere e confrontare i risultati di differenti laboratori con diversi sistemi di misura. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)sempre più efficaci, affidabili egrazie a nuovi dispositivi smart e compatti in grado dicon precisione ladi radiazione da utilizzare nell’per la cura dei tumori, che distrugge in modo mirato la massa tumorale preservando i tessuti sani. È quanto emerge da uno studio realizzato da un team di ricercatori dell’e del Centro Nazionale diOncologica (), pubblicato sulla rivista Radiation Measurements. Inoltre,ha progettato e realizzato un prototipo di sensore ottico compatto in grado di ‘leggere’ l’informazione sullaimmagazzinata, anche più volte e senza cancellarla, così da poter ripetere e confrontare i risultati di differenti laboratori con diversi sistemi di misura.

