Abusata sotto ipnosi: “Violentò la paziente durante le sedute”. Terapeuta condannato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimini, 11 ottobre 2024 – Abusi sessuali sotto ipnosi. È questa la ricostruzione choc che ieri nelle aule del tribunale di Rimini ha portato il collegio di giudici a pronunciare una sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al risarcimento di 28mila euro alla parte offesa, nei confronti dello psicoTerapeuta riminese di 55 anni, difeso dall’avvocato Stefano Della Valle del foro di Ravenna, finito a processo per il reato di violenza sessuale dopo un’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Davide Ercolani e partita dalla denuncia-querela presentata nel 2019 dalla presunta vittima del Terapeuta: una paziente all’epoca dei fatti 25enne, che sarebbe appunto stata Abusata sessualmente dal professionista durante alcune sedute di terapia nel suo studio in città. Ma andiamo con ordine. Ilrestodelcarlino.it - Abusata sotto ipnosi: “Violentò la paziente durante le sedute”. Terapeuta condannato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimini, 11 ottobre 2024 – Abusi sessuali. È questa la ricostruzione choc che ieri nelle aule del tribunale di Rimini ha portato il collegio di giudici a pronunciare una sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al risarcimento di 28mila euro alla parte offesa, nei confronti dello psicoriminese di 55 anni, difeso dall’avvocato Stefano Della Valle del foro di Ravenna, finito a processo per il reato di violenza sessuale dopo un’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Davide Ercolani e partita dalla denuncia-querela presentata nel 2019 dalla presunta vittima del: unaall’epoca dei fatti 25enne, che sarebbe appunto statasessualmente dal professionistaalcunedi terapia nel suo studio in città. Ma andiamo con ordine.

