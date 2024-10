WWE: La Docuserie Mr. McMahon conferma il suo successo, tra i top 10 di Netflix per la seconda settimana (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Docuserie Mr. McMahon continua a ottenere risultati eccezionali su Netflix, rimanendo uno dei contenuti più popolari sulla piattaforma. Nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, la serie documentaria in sei parti che racconta la vita e la carriera di Vince McMahon, l’ex presidente della WWE, ha mantenuto la sua posizione nella top 10 degli show più visti su Netflix. Durante questa settimana, Mr. McMahon ha registrato 3,4 milioni di visualizzazioni, traducendosi in 19,5 milioni di ore visualizzate, e ha conquistato il sesto posto nella sezione Top 10 TV di Netflix. Oltre al suo successo negli Stati Uniti, la serie è apparsa anche nella lista dei Top 10 in 25 paesi, dimostrando il suo ampio appeal a livello globale. Zonawrestling.net - WWE: La Docuserie Mr. McMahon conferma il suo successo, tra i top 10 di Netflix per la seconda settimana Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) LaMr.continua a ottenere risultati eccezionali su, rimanendo uno dei contenuti più popolari sulla piattaforma. Nelladal 30 settembre al 6 ottobre, la serie documentaria in sei parti che racconta la vita e la carriera di Vince, l’ex presidente della WWE, ha mantenuto la sua posizione nella top 10 degli show più visti su. Durante questa, Mr.ha registrato 3,4 milioni di visualizzazioni, traducendosi in 19,5 milioni di ore visualizzate, e ha conquistato il sesto posto nella sezione Top 10 TV di. Oltre al suonegli Stati Uniti, la serie è apparsa anche nella lista dei Top 10 in 25 paesi, dimostrando il suo ampio appeal a livello globale.

