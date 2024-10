Vite al limite: stasera la storia di Mike Meginness (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giorno 7 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Mike Meginness. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo determinatissimo e migliorare la sua condizione e che otterrà risultati davvero straordinari, tenuto conto del livello di partenza. Vite al limite – Mike Meginness Mike, il protagonista, ha 37 anni, vive a Marion, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 338 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, perdendo 107 kg per arrivare a 231 chilogrammi. Ascoltitv.it - Vite al limite: stasera la storia di Mike Meginness Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giorno 7 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo determinatissimo e migliorare la sua condizione e che otterrà risultati davvero straordinari, tenuto conto del livello di partenza.al, il protagonista, ha 37 anni, vive a Marion, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 338 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, perdendo 107 kg per arrivare a 231 chilogrammi.

