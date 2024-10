Secoloditalia.it - “Vi sparo in testa”: rom abusivi inveiscono contro l’inviato di “Fuori dal Coro”. Torinesi terrorizzati (video)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle mani dei violenti, romllo. Stavolta è Torino il teatro dell’assurdo e della violenza. Il servizio di Francesco De Luca, inviato perdal, nella puntata del 9 ottobre è raccapricciante. Nel documento mandato in onda dal programma di Mario Giordano su Rete4 la troupe è accolta in un quartiere totalmente in mano alle comunità rom. Naturalmente le case sono occupate abusivamente. L’accoglienza è sgradita, ovvio. Romla troupe di “dal” “Vuoi che ti minaccio? Vuoi davvero che ti minaccio? Co****ne vai via, vai via! Lo sai che vi faccio in tre secondi? Viin!”. Commento del: “Insulti, minacce, così siamo stati accolti nella zona nord di Torino, dove diverse case popolari sono occupate abusivamente. Chi abita da queste parti da tempo è costretto a convivere con la paura”.