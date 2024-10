Venezuela-Argentina in ritardo: ecco cosa succede, gli aggiornamenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La sfida tra Venezuela e Argentina, valida per la qualificazioni ai Mondiali 2026, inizierà in ritardo. La partita, in programma all’Estadio Monumantal de Maturin, non è scattata alle 23.00 a causa delle condizioni meteorologiche avverse in Venezuela che sono la coda dell’urgano Milton che sta colpendo tutto il Nord America. Pioggia torrenziale e calcio d’inizio posticipato. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuti. ORE 23.00 – Calcio d’inizio posticipato a causa della pioggia torrenziale che si sta abbattendo su Maturin. Venezuela-Argentina in ritardo: ecco cosa succede, gli aggiornamenti SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La sfida tra, valida per la qualificazioni ai Mondiali 2026, inizierà in. La partita, in programma all’Estadio Monumantal de Maturin, non è scattata alle 23.00 a causa delle condizioni meteorologiche avverse inche sono la coda dell’urgano Milton che sta colpendo tutto il Nord America. Pioggia torrenziale e calcio d’inizio posticipato. Qui tutti gliminuto per minuti. ORE 23.00 – Calcio d’inizio posticipato a causa della pioggia torrenziale che si sta abbattendo su Maturin.in, gliSportFace.

