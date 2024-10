Vanessa Ferrari, addio alla ginnastica: “Carriera bellissima, non ho rimpianti” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La plurimedagliata ginnasta ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica: "Era il momento di dire basta" Golssip.it - Vanessa Ferrari, addio alla ginnastica: “Carriera bellissima, non ho rimpianti” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La plurimedagliata ginnasta ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica: "Era il momento di dire basta"

Vanessa Ferrari dice addio alla ginnastica : «Troppi infortuni - ma sono orgogliosissima della mia carriera» - E da qui sono nate le nostre vittorie». Una carriera vissuta all’apice ma martoriata da infortuni che, uno dopo l’altro, costringono l’azzurra a sottoporsi a ben 9 operazioni. «Desideravo fosse il finale della mia carriera. Per ora la certezza è il ritiro. Una carriera da leggenda della ginnastica italiana, chiusa tra i cori delle compagne nel suo PalAlgeco di Brescia. (Open.online)

Vanessa Ferrari - la lettera del ritiro : “Ho scritto pagine di storia. Ho esaudito tutti i sogni di una bambina di 6 anni” - Ero solo una bambina ammaliata da questo sport e iniziò tutto per gioco. Nonostante tutto ho sempre continuato a lavorare senza sosta e per tutti questi anni non ho fatto altro che inseguire grandi traguardi e questi hanno dato un senso alla mia vita, alla fatica e ai sacrifici. Ho scritto tante pagine di storia e spero che queste rimangano indelebili, ora però questo capitolo della mia vita è ... (Oasport.it)

Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dalla ginnastica : “È arrivato il momento di dire basta” - “Sto annunciando il ritiro ora. I ricordi più belli con lei? Tra tanti ne scelgo due: il primo il titolo iridato nell’All-around del 2006 a neanche 16 anni e il secondo l’argento olimpico di Tokyo”. In passato ha fatto una piccola esperienza e le è piaciuta, se sono rose fioriranno”, dice all’Adnkronos Enrico Casella, direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica femminile e ... (Seriea24.it)