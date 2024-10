Uragano Milton, la testimonianza di un italiano in Florida: “Niente luci, l’acqua entra in casa: sono ore difficili” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento in Florida, proprio durante l’Uragano Milton. Giacomo si trova in una delle zone più colpite, nella città di Tampa. Su Instagram ha circa 120.000 follower, molti dei quali aggiuntisi in questi giorni proprio per seguire i suoi racconti su quello che sta succedendo. E così lui spiega sui social cosa sta accadendo.Leggi anche: Uragano Milton, anello nero appare nei cieli della Florida Il racconto di Giacomo Sanvitale Nel video postato su TikTok, Giacomo Sanvitale mostra la sua casa di Tampa al buio, la corrente staccata e l’acqua che sta iniziando a infiltrarsi dalle finestre e dalle porte. “Siamo ufficialmente al buio, stiamo usando le candele. Un po’ di acqua sta entrando in casa. Sarà una notte pesante l’Uragano penso sia sopra di noi. Senza luce, senza nulla. Speriamo bene”, racconta il giovane. Thesocialpost.it - Uragano Milton, la testimonianza di un italiano in Florida: “Niente luci, l’acqua entra in casa: sono ore difficili” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento in, proprio durante l’. Giacomo si trova in una delle zone più colpite, nella città di Tampa. Su Instagram ha circa 120.000 follower, molti dei quali aggiuntisi in questi giorni proprio per seguire i suoi racconti su quello che sta succedendo. E così lui spiega sui social cosa sta accadendo.Leggi anche:, anello nero appare nei cieli dellaIl racconto di Giacomo Sanvitale Nel video postato su TikTok, Giacomo Sanvitale mostra la suadi Tampa al buio, la corrente staccata eche sta iniziando a infiltrarsi dalle finestre e dalle porte. “Siamo ufficialmente al buio, stiamo usando le candele. Un po’ di acqua stando in. Sarà una notte pesante l’penso sia sopra di noi. Senza luce, senza nulla. Speriamo bene”, racconta il giovane.

