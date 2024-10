Iodonna.it - Un cantante con un'adolescenza difficile alle spalle, una tuffatrice olimpica abituata alla pressione psicologica, un uomo gay che ha deciso di adottare una bambina con sindrome di Down. Sono alcune delle storie da cui parte la psicologa, e fondatrice di Unobravo, per parlarci (attraverso di loro) anche di noi

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Danila De Stefano crede molto all’effetto domino.e Ceo di, servizio di consulenzaonline leader in Italia, ha scritto un libro proprio perché ci crede. Nel libro Dentro le menti, fuori dai tabù (in vendita da oggi, 10 ottobre 2024, Giornata della salute mentale) ha raccolto lee le battaglie interiori di alcuni personaggi famosi nella convinzione che possano essere utili a tutti. «Ogni storia condivisa lega chi scrive e chi legge, chi racconta e chi ascolta, e rafforza l’idea che la vulnerabilità non sia una debolezza, bensì una dimostrazione di evoluzione personale, e quindi di forza interiore», spiega la