Ue: Fitto dichiara diversi appartamenti e un conto da 246 mila euro

Bruxelles, 10 ott. (LaPresse) – Un portafoglio privato da 246mila euro, "gestito in modo indipendente da una banca commerciale", diversi appartamenti, un'assicurazione sulla vita, riscattata il 19/09/2024, da 250 mila euro, e una partecipazione al 15% di una farmacia di Brindisi, del valore di 150,000 euro. Sono questi i beni posseduti dal vicepresidente esecutivo designato della Commissione europea Raffaele Fitto, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni sulle proprietà ed eventuali conflitti di interessi dei commissari designati, depositate alla commissione Juri del Parlamento europeo. La Juri stamane ha dato il via libera per tutti i commissari designati, non rilevando conflitti di interesse.

