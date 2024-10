Ue, con Pnrr nazionali 82 miliardi ad aziende e 900 riforme (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attuazione del Recovery ha guidato oltre 82 miliardi di euro in investimenti a supporto diretto delle aziende. Sono state realizzate oltre 900 riforme per ridurre la burocrazia e accelerare i processi aziendali per ottenere permessi e licenze, aiutando l'industria dell'Ue a diventare più competitiva. Con i Pnrr sono stati risparmiati 34 milioni di megawattora di consumo energetico, oltre 11,8 milioni di persone hanno partecipato a istruzione e formazione e 9,8 milioni di persone hanno beneficiato di misure di protezione contro i disastri legati al clima. Lo afferma la Commissione europea nella terza relazione annuale sul Recovery. Quotidiano.net - Ue, con Pnrr nazionali 82 miliardi ad aziende e 900 riforme Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attuazione del Recovery ha guidato oltre 82di euro in investimenti a supporto diretto delle. Sono state realizzate oltre 900per ridurre la burocrazia e accelerare i processi aziendali per ottenere permessi e licenze, aiutando l'industria dell'Ue a diventare più competitiva. Con isono stati risparmiati 34 milioni di megawattora di consumo energetico, oltre 11,8 milioni di persone hanno partecipato a istruzione e formazione e 9,8 milioni di persone hanno beneficiato di misure di protezione contro i disastri legati al clima. Lo afferma la Commissione europea nella terza relazione annuale sul Recovery.

