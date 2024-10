Ucciso con un colpo d'arma da fuoco il cane di una insegnante: è allarme a Racalmuto (Di giovedì 10 ottobre 2024) La corsa verso la clinica veterinaria non è servita a nulla. Lucio è morto, freddato con un colpo d'arma da fuoco. Racalmuto è sotto choc. Nessuno riesce a credere che in paese si possa essere arrivati a tanto. Meno che mai riesce a farlo la proprietaria di Lucio, l'insegnante Paola Sardo che Agrigentonotizie.it - Ucciso con un colpo d'arma da fuoco il cane di una insegnante: è allarme a Racalmuto Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La corsa verso la clinica veterinaria non è servita a nulla. Lucio è morto, freddato con und'daè sotto choc. Nessuno riesce a credere che in paese si possa essere arrivati a tanto. Meno che mai riesce a farlo la proprietaria di Lucio, l'Paola Sardo che

