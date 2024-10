Tennis è finita un’era | Nadal si ritira

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Madrid, 10 ottobre 2024 – “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dalprofessionale“, queste le parole con cui inizia il video con cui Rafaelha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. “La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi“. “Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere. Voglio ringraziare l’intero settore del, tutte le persone che compongono questo sport e coloro che sono stati miei compagni di squadra per così tanti anni, soprattutto i miei grandi rivali.