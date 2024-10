Anticipazionitv.it - Temptation Island, chi è Sofia Costantini: dai flirt con i calciatori al tronista corteggiato a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La versione autunnale diha visto numerosi colpi di scena, in particolar modo nella coppia formata da Alfred e Anna. Il fidanzato, non a caso, si è completamente lasciato andare alla tentatrice, la quale si è ritrovata ad uscire dal programma con lui dopo che la coppia è scoppiata. Ma chi è? La ragazza non è nuova nel mondo dello spettacolo, visto che ha partecipato a. Piuttosto nota a Milano, la ragazza avrebbe avutoanche con alcuni2024: chi èUna delle protagoniste più discusse di questa edizione diè senza ombra di dubbio. Nata a Roma, la tentatrice è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei per ilcon Alfred, il quale poi ha deciso di lasciare la fidanzata Anna e uscire appunto con lei.