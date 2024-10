Strade allagate e disagi: Lecco la più colpita dal diluvio (Di giovedì 10 ottobre 2024) La pioggia continua a scendere, incessante, come da previsioni delle ore scorse. Alle ore 9 di giovedì 10 ottobre, le centraline di Lecco Centro indicano già un accumulo di oltre 60 millimetri (dati Centro meteo lombardo).Il capoluogo è la zona in cui le precipitazioni sono state più intense Leccotoday.it - Strade allagate e disagi: Lecco la più colpita dal diluvio Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La pioggia continua a scendere, incessante, come da previsioni delle ore scorse. Alle ore 9 di giovedì 10 ottobre, le centraline diCentro indicano già un accumulo di oltre 60 millimetri (dati Centro meteo lombardo).Il capoluogo è la zona in cui le precipitazioni sono state più intense

