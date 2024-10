Sinner va di fretta: Medvedev battuto in due set a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Shanghai, 10 ottobre 2024 – Inizio bruciante e partenza da centometrista. Jannik si gioca l’effetto sorpresa in una partita ormai diventata un classico. Si perché il 14esimo incontro con Daniil Medvedev si chiude – stranamente – con un rapido 6-1, 6-4. Ora il computo dei precedenti fra i due si assesta sul 7 pari. E il merito è proprio del 3-0 iniziale e di un break arrivato quasi a sorpresa contro il solidissimo russo. Il moscovita commette una serie di insoliti errori gratuiti, e il numero uno al mondo lo punisce con un lob vincente, poi prende il largo. Una partita insolitamente rapida, almeno per il primo set: sul 4-1 l’azzurro riesce a strappare nuovamente il servizio all’Orso e poi a chiudere con il definitivo 6-1 il primo parziale. Medvedev appare un po’ condizionato (soprattutto al servizio) da un problema alla spalla di cui aveva già parlato nei giorni scorsi. Sport.quotidiano.net - Sinner va di fretta: Medvedev battuto in due set a Shanghai Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Inizio bruciante e partenza da centometrista. Jannik si gioca l’effetto sorpresa in una partita ormai diventata un classico. Si perché il 14esimo incontro con Daniilsi chiude – stranamente – con un rapido 6-1, 6-4. Ora il computo dei precedenti fra i due si assesta sul 7 pari. E il merito è proprio del 3-0 iniziale e di un break arrivato quasi a sorpresa contro il solidissimo russo. Il moscovita commette una serie di insoliti errori gratuiti, e il numero uno al mondo lo punisce con un lob vincente, poi prende il largo. Una partita insolitamente rapida, almeno per il primo set: sul 4-1 l’azzurro riesce a strappare nuovamente il servizio all’Orso e poi a chiudere con il definitivo 6-1 il primo parziale.appare un po’ condizionato (soprattutto al servizio) da un problema alla spalla di cui aveva già parlato nei giorni scorsi.

