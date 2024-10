Sinner-Machac in tv | data orario canale diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Tomasnella semifinale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. E allora non ci sarà la rivincita tra il numero uno al mondo e Carlos Alcaraz a poco più di una settimana di distanza dall’atto conclusivo del torneo di Pechino. Tomasin due set ha fatto fuori lo spagnolo giocando un tennis strabiliante, come ci ha spesso abituato in questoin cui è cresciuto enormemente, come dimostra una classifica ora da top-30. Il ceco non può essere preso sottogamba, ma se in questi anni abbiamo a volte visto Alcaraz incappare in queste sconfitte da favorito, Jannik sotto quest’aspetto è fatto di un’altra pasta e la striscia di 53 vittorie conecutive contro giocatori fuori dalla top-20 dice tutto.