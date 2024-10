Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha sconfitto il russo in due set ROMA - Jannik Sinner in semifinale al "Rolex Shanghai Masters", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tennista azzurro, numero uno del mondo, ha sconfitto il russo in due set ROMA - Jannikinal "RolexMasters", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra […]. (Sbircialanotizia.it)

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra […]. Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. (Sbircialanotizia.it)

Quando la semifinale di Sinner a Shanghai? Due possibili orari - avversario - tv - streaming - Sarebbe un match di enorme portata per Jannik Sinner, perché se dovesse battere il rivale allora avrebbe la certezza matematica di essere numero 1 del mondo al termine della stagione. Jannik Sinner si è qualificato di gran carriera alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver annichilito il temibile statunitense Ben Shelton agli ottavi di finale, il fuoriclasse altoatesino ha travolto ... (Oasport.it)