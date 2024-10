Si ritira Nadal, re della terra venuto dal mare (Di giovedì 10 ottobre 2024) La leggenda del tennis annuncia lo stop alle gare con commozione: «Ho vissuto un sogno che si è realizzato». La Coppa Davis sarà l’ultima fatica del maiorchino, vincitore di 22 Grandi Slam, tra cui 14 Roland Garros, che gli sono valsi una statua a Parigi. Laverita.info - Si ritira Nadal, re della terra venuto dal mare Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) La leggenda del tennis annuncia lo stop alle gare con commozione: «Ho vissuto un sogno che si è realizzato». La Coppa Davis sarà l’ultima fatica del maiorchino, vincitore di 22 Grandi Slam, tra cui 14 Roland Garros, che gli sono valsi una statua a Parigi.

