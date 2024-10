Sequestrati a Parma oltre 3 milioni di euro a tre imprenditori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parma (ITALPRESS) – ll Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di tre fratelli imprenditori, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Parma. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sequestrati a Parma oltre 3 milioni di euro a tre imprenditori Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)(ITALPRESS) – ll Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale per un valore complessivo didinei confronti di tre fratelli, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di. tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

