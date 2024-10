Sport.quotidiano.net - Sella, un viaggio in salita: "Correggiamo i dettagli"

(Di giovedì 10 ottobre 2024)di nuovo in, questa volta verso Udine, per la quarta giornata di campionato in programma domani sera al PalaCarnera (ore 20.30). Saldo negativo a livello di vittorie e sconfitte, anche se l’ultima, arrivata in volata contro Orzinuovi, ha lasciato comunque alcune note positive, che la Benedetto dovrà portarsi dietro anche in questa trasferta, la seconda sulla carta proibitiva dopo quella di mercoledì scorso a Forlì. Un tour de force che si chiuderà domani sera, per poi tornare in campo domenica 20 in casa contro Torino, lavorando con un po’ più di calma e gestendo accuratamente le energie. Di Paolantonio è comunque soddisfatto di come i suoi stanno affrontando le prime settimane della nuova stagione. "Ci stiamo allenando bene, in un bel clima. Qualche acciacco di routine c’è stato, ma assolutamente gestibile.