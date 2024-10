Se avete a casa una playstation anni '90 tenetela: potrebbe valere molto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un consiglio. Non buttate Ipod, Blackberry, vecchi cellulari, playstation, case di Barbie, Macintosh anni 80 o switch Nintendo comprati gli ultimi venticinque anni: non solo hanno un elevato valore, ma c’è la GenZ pronta a comprare i “reperti archeologici” di boomers e Generazione X. Lo rivela la sostanziosa ricerca di Catawiki appena presentata ad Amsterdam, The Definitive List of 21st Century Icons, ovvero l’elenco definitivo dei 100 oggetti più iconici e collezionabili del nostro secolo. Il risultato è una ricerca affascinante sul mondo del collezionismo che il marketplace online per gli oggetti speciali ha realizzato lungo un anno con Hypebeast, specializzato nella cultura giovanile, e un panel internazionale di esperti culturali, dal conoscitore di pokemon a quello della “ugly fashion”, la passione del brutto (ma bello) nella moda. Iodonna.it - Se avete a casa una playstation anni '90 tenetela: potrebbe valere molto Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un consiglio. Non buttate Ipod, Blackberry, vecchi cellulari,, case di Barbie, Macintosh80 o switch Nintendo comprati gli ultimi venticinque: non solo hanno un elevato valore, ma c’è la GenZ pronta a comprare i “reperti archeologici” di boomers e Generazione X. Lo rivela la sostanziosa ricerca di Catawiki appena presentata ad Amsterdam, The Definitive List of 21st Century Icons, ovvero l’elenco definitivo dei 100 oggetti più iconici e collezionabili del nostro secolo. Il risultato è una ricerca affascinante sul mondo del collezionismo che il marketplace online per gli oggetti speciali ha realizzato lungo un anno con Hypebeast, specializzato nella cultura giovanile, e un panel internazionale di esperti culturali, dal conoscitore di pokemon a quello della “ugly fashion”, la passione del brutto (ma bello) nella moda.

