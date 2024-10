Royal Family, Re Carlo interrompe la chemioterapia: preoccupazione a Buckingham Palace, come sta il sovrano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Royal Family, preoccupazione a Palazzo. Re Carlo è costretto a interrompere la chemioterapia: i motivi alla base della scelta. Re Carlo interrompe la chemioterapia. Arriva l’ok dall’equipe che lo sta curando, ma al termine dei controlli e successivamente al via libera sanitario le preoccupazioni dell’opinione pubblica sono aumentate. Al sovrano del Regno Unito è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Motivo per cui ha cominciato un percorso di cure non facile. Re Carlo interrompe chemioterapia (cityrumors.it) Foto AnsaAccanto a lui la moglie Camilla, che lo accompagna anche negli impegni istituzionali. Proprio a causa di un calendario fitto, che popola la vita del Re, è stato costretto a fermare le cure. Almeno temporaneamente. Il fatto che lo possa fare senza rischi è un segno importante del fatto che le cure stiano procedendo spedite e senza sorprese. Cityrumors.it - Royal Family, Re Carlo interrompe la chemioterapia: preoccupazione a Buckingham Palace, come sta il sovrano Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)a Palazzo. Reè costretto are la: i motivi alla base della scelta. Rela. Arriva l’ok dall’equipe che lo sta curando, ma al termine dei controlli e successivamente al via libera sanitario le preoccupazioni dell’opinione pubblica sono aumentate. Aldel Regno Unito è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Motivo per cui ha cominciato un percorso di cure non facile. Re(cityrumors.it) Foto AnsaAccanto a lui la moglie Camilla, che lo accompagna anche negli impegni istituzionali. Proprio a causa di un calendario fitto, che popola la vita del Re, è stato costretto a fermare le cure. Almeno temporaneamente. Il fatto che lo possa fare senza rischi è un segno importante del fatto che le cure stiano procedendo spedite e senza sorprese.

