Roma, ancora un serpente in strada: il grosso animale avvistato ai Parioli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024- Nella serata di ieri, nel quartiere Parioli di Roma, la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un grosso serpente avvistato in strada. L’episodio ha provocato la temporanea sospensione del traffico per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti e l’intervento di una pattuglia sul posto. Per gestire la situazione, è stata prontamente chiamata l’associazione EARTH, specializzata nella tutela e nella salvaguardia degli animali che annovera diversi esperti in rettili. C’era timore tra i cittadini per il ritrovamento, pochi giorni prima di un esemplare di pitone reale. Dopo una rapida analisi, i volontari di EARTH hanno identificato il serpente come un biacco (Hierophis viridiflavus), una specie innocua e non velenosa, appartenente alla fauna selvatica locale. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024- Nella serata di ieri, nel quartieredi, la Polizia Locale diCapitale è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di unin. L’episodio ha provocato la temporanea sospensione del traffico per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti e l’intervento di una pattuglia sul posto. Per gestire la situazione, è stata prontamente chiamata l’associazione EARTH, specializzata nella tutela e nella salvaguardia degli animali che annovera diversi esperti in rettili. C’era timore tra i cittadini per il ritrovamento, pochi giorni prima di un esemplare di pitone reale. Dopo una rapida analisi, i volontari di EARTH hanno identificato ilcome un biacco (Hierophis viridiflavus), una specie innocua e non velenosa, appartenente alla fauna selvatica locale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola dell’infanzia da incubo a Roma : prima il serpente che morde un’insegnante - poi gli escrementi di topi in classe. Politica in subbuglio - . Nuovo problema in una scuola dell'infanzia di Roma, a pochi giorni dal caso dell'educatrice morsa da un serpente. In mattinata, le lezioni sono state sospese a causa della presenza di escrementi di topo nelle aule. L'intervento della ditta di derattizzazione si è reso necessario per garantire la sicurezza e la salute degli alunni. (Orizzontescuola.it)

Serpente entra in una scuola dell’infanzia a Roma e morde una bidella : tanta paura - ma il rettile non era velenoso - Momenti di paura in una scuola dell'infanzia a Roma, dove una bidella è stata morsa da un serpente. 30, mentre la donna, nel tentativo di catturare il rettile, è stata morsa. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15. . L'articolo Serpente entra in una scuola dell’infanzia a Roma e morde una bidella: tanta paura, ma il rettile non era velenoso sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

Serpente entra in una scuola di Roma e morde una bidella - I carabinieri forestali hanno appurato che si trattava di un biacco, una specie di serpente non pericolosa o velenosa per l'uomo. La bidella è stata dimessa dall'ospedale dopo aver proceduto alla medicazione di una piccola ferita da morso.Continua a leggere . (Fanpage.it)