Rinchiude in casa e violenta per oltre 23 anni la moglie e sette figli: arrestato 54enne brasiliano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella zona rurale di Novo Oriente de Minas, un 54enne ha tenuto in ostaggio la famiglia per oltre 23 anni, in cui avrebbe fatto abortire tre volte la compagna, violentato una figlia e occultato cadaveri. Fanpage.it - Rinchiude in casa e violenta per oltre 23 anni la moglie e sette figli: arrestato 54enne brasiliano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella zona rurale di Novo Oriente de Minas, unha tenuto in ostaggio la famiglia per23, in cui avrebbe fatto abortire tre volte la compagna,to unaa e occultato cadaveri.

