Renate-Novara | Convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'anticipo della nona giornata di Serie C, il Novara affronta il Renate allo stadio "Città di Meda" con l'obiettivo di ottenere il primo successo esterno della stagione. Dopo quattro trasferte in cui ha raccolto solo due punti con altrettanti pareggi e due sconfitte, gli Azzurri vogliono Novaratoday.it - Renate-Novara | Convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'anticipo della nona giornata di Serie C, ilaffronta ilallo stadio "Città di Meda" con l'obiettivo di ottenere il primo successo esterno della stagione. Dopo quattro trasferte in cui ha raccolto solo due punti con altrettanti pareggi e due sconfitte, gli Azzurri vogliono

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Renate-Novara (venerdì 11 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Nono turno di Serie C girone A e il Renate di Foschi attualmente secondo in classifica sfida in casa il Novara di Gattuso. Per i nerazzurri l’arrivo del tecnico ex Lecco ha coinciso con un’ottimo inizio di stagione; la squadra sembrava essersi inceppata dopo 5 vittorie iniziali consecutive ma l’ultima gara proprio contro i manzoniani ha riportato il sorriso e il dolce sapore della vendetta per ... (Infobetting.com)

Il debutto del Renate. Col Novara non si scherza - Non si esclude che mister Foschi punti sulle due opzioni più giovani, come del resto in attacco dove il 19enne Lorenzo De Leo starebbe convincendo tutti a suon di gol e non è escluso che parta lui da titolare relegando in panchina Bocalon e Plescia. . Sconta un turno residuo di squalifica il centrocampista Andrea Delcarro. (Ilgiorno.it)