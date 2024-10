Passi, sapori e colori del Monte Cecilia a Baone (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre ci attende una domenica davvero unica! Un tour esclusivo di scoperta fra Passi, sapori e colori in tonalità autunnale che attraversano il Monte Cecilia a Baone nei Colli Euganei. Saremo accolti alla partenza e all’arrivo da Lara e Diego dell’azienda agricola “Amore per la Padovaoggi.it - Passi, sapori e colori del Monte Cecilia a Baone Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre ci attende una domenica davvero unica! Un tour esclusivo di scoperta frain tonalità autunnale che attraversano ilnei Colli Euganei. Saremo accolti alla partenza e all’arrivo da Lara e Diego dell’azienda agricola “Amore per la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Fiumicino “Peperoncino che Passione” - l’evento per gli amanti dei sapori piccanti - Fiumicino, 17 settembre 2024- Da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024 in Via della Torre Clementina si terrà la manifestazione enogastronomica, patrocinata dal Comune di Fiumicino, “Peperoncino che Passione”. ilfaroonline. Un appuntamento unico per tutti gli amanti del frutto appartenente alla famiglia delle Solanacee e dei sapori piccanti. (Ilfaroonline.it)