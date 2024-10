Ops dovete scusarmi Affari Tuoi Stefano De Martino va nel pallone e succede l’assurdo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre è andata in onda una nuova puntata diconDee la nuova pacchista Alessia dalla Calabria, che ha tentato la fortuna, accompagnata dalla sorella Federica. Il duo parte decisamente male, perdendo le somme più consistenti in gara, tra cui i tanto ambiti 300.000 euro. La concorrente ha divertito il pubblico del programma in onda su Rai Uno. “Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita“, ha detto Alessia alludendo ovviamente alla metafora del gioco, ma riferendosi anche alle doti fisiche del conduttore. Alessia decide di aprire il pacco del Piemonte, contenente 1 euro, spiega anche il motivo per cui è legata in particolare modo a una città della regione. “Così finisce che lo chiudono”.