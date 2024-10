Lanazione.it - Operai aggrediti, la minaccia: “Torneremo con le pistole”. La replica: “La protesta continua”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 – La strada è stretta tra due ali di capannoni, frazionati in piccole unità produttive e pronto moda a conduzione cinese, tra sacchi neri di scarti tessili e un’auto abbandonata da tempo (ma con la targa). Il presidio del Sudd Cobas e deglipachistani in sciopero da domenica è all’imbocco della via, a poche decine di metri dal portone di ingresso della pelletteria Lin Weidong, confezione di borse e cinture, in via Galileo Galilei a Seano. E’ lì che all’una e 40 della scorsa notte è scattata l’imboscata a quattro manifestanti, che chiedono la regolarizzazione del lavoro con contratti di 8 ore per 5 giorni, in uno dei cinque picchetti dello strike day, la nuova forma didel Sudd Cobas, per la difesa dei diritti dei lavoratori e il contrasto allo sfruttamento nelle microaziende.