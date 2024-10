Olimpiadi alle prove generali. A febbraio test event al Forum. Pronta la pista per lo short track (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli sportivi ricordano i tempi gloriosi della Saima campione d’Italia di hockey su ghiaccio, quando, nel 1991, l’hockey Club Milano richiamava al Forum di Assago 10 mila tifosi entusiasti per le gesta di Bob Manno e compagni. Ma da allora sono passati più di 30 anni e, in vista dei Giochi invernali del 2026, la Fondazione Milano-Cortina quest’estate ha fatto installare una nuova macchina del ghiaccio in grado di realizzare la pista servirà a ospitare le gare di short track e pattinaggio di figura. Investimento complessivo: 2,5 milioni di euro. La nuova pista è una delle eredità che resterà alla città anche dopo l’evento a Cinque Cerchi ed è anche una buona notizia sul fronte degli impianti per le Olimpiadi 2026. Ilgiorno.it - Olimpiadi alle prove generali. A febbraio test event al Forum. Pronta la pista per lo short track Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli sportivi ricordano i tempi gloriosi della Saima campione d’Italia di hockey su ghiaccio, quando, nel 1991, l’hockey Club Milano richiamava aldi Assago 10 mila tifosi entusiasti per le gesta di Bob Manno e compagni. Ma da allora sono passati più di 30 anni e, in vista dei Giochi invernali del 2026, la Fondazione Milano-Cortina quest’estate ha fatto installare una nuova macchina del ghiaccio in grado di realizzare laservirà a ospitare le gare die pattinaggio di figura. Investimento complessivo: 2,5 milioni di euro. La nuovaè una delle eredità che resterà alla città anche dopo l’o a Cinque Cerchi ed è anche una buona notizia sul fronte degli impianti per le2026.

