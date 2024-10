Novak Djokovic commenta il ritiro di Nadal: “Tua eredità vivrà per sempre, sarò a Malaga per omaggiarti” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avevamo lasciato entrambi a quell’incrocio nel torneo olimpico di Parigi. Alla rassegna a Cinque Cerchi risale l’ultimo match della saga tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, vinto nettamente dal serbo e capace di mettersi al collo anche l’oro che tanto desiderava battendo Carlos Alcaraz. Ebbene, la notizia del giorno è il ritiro agonistico dell’asso maiorchino. Una decisione frutto del logorio fisico e dell’impossibilità di proseguire in una carriera, nei fatti, leggendaria. L’ultimo atto di questo percorso ci sarà nelle Finali di Malaga, dove Rafa vorrà dare il proprio contributo per chiudere nel migliore dei modi con il tennis. Sarà presente in quella sede Djokovic, per rendere onore al suo eterno rivale. Oasport.it - Novak Djokovic commenta il ritiro di Nadal: “Tua eredità vivrà per sempre, sarò a Malaga per omaggiarti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avevamo lasciato entrambi a quell’incrocio nel torneo olimpico di Parigi. Alla rassegna a Cinque Cerchi risale l’ultimo match della saga trae Rafa, vinto nettamente dal serbo e capace di mettersi al collo anche l’oro che tanto desiderava battendo Carlos Alcaraz. Ebbene, la notizia del giorno è ilagonistico dell’asso maiorchino. Una decisione frutto del logorio fisico e dell’impossibilità di proseguire in una carriera, nei fatti, leggendaria. L’ultimo atto di questo percorso ci sarà nelle Finali di, dove Rafa vorrà dare il proprio contributo per chiudere nel migliore dei modi con il tennis. Sarà presente in quella sede, per rendere onore al suo eterno rivale.

