Neymar in Serie A, affare tra Inter e Bologna: annuncio in diretta

Incredibile intreccio di mercato con protagonista Neymar, Inter e Bologna coinvolte: a raccontarlo è stato Emiliano Viviano Il calciomercato nasconde storie pazzesche che molto spesso sono quasi oltre l'immaginazione. Un mondo a parte fatto di sliding doors che cambiano la storia di un calciatore, ma a volte queste possono modificare anche quella di un Intero club. L'Arabia Saudita ha senza dubbio aumentato il ventaggio di decisioni e possibilità per ogni calciatore, compresi ovviamente i big assoluti come Neymar. Neymar (LaPresse) – calciomercato.itChe però dopo il PSG non è riuscito ancora a far vedere nulla in campo con l'Al-Hilal causa infortunio grave al ginocchio. Il brasiliano potrebbe rientrare finalmente nelle prossime settimane, o meglio in allenamento è già tornato da qualche giorno a un anno dalla rottura di menisco e crociato.

