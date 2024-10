"Nessun dubbio. L’inaugurazione sarà a San Siro" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cerimonia olimpica di apertura a San Siro a rischio? La domanda viene ripetututa da cinque anni, da quando si parla del progetto di nuovo stadio o di ristrutturazione del Meazza da parte di Milan e Inter. Ma la risposta, dal Comune e dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, resta sempre la stessa: la cerimonia prevista il 6 febbraio 2026 si svolgerà regolarmente nella Scala del calcio. Concetto ribadito ieri mattina dal ceo della Fondazione a Cinque Cerchi Andrea Varnier (nella foto): "L’apertura dei Giochi a San Siro? È importante ribadire che i progetti che riguardano lo stadio non hanno impatto diretto sulla cerimonia di apertura dei Giochi in programma il 6 febbraio 2026. Ilgiorno.it - "Nessun dubbio. L’inaugurazione sarà a San Siro" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cerimonia olimpica di apertura a Sana rischio? La domanda viene ripetututa da cinque anni, da quando si parla del progetto di nuovo stadio o di ristrutturazione del Meazza da parte di Milan e Inter. Ma la risposta, dal Comune e dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, resta sempre la stessa: la cerimonia prevista il 6 febbraio 2026 si svolgerà regolarmente nella Scala del calcio. Concetto ribadito ieri mattina dal ceo della Fondazione a Cinque Cerchi Andrea Varnier (nella foto): "L’apertura dei Giochi a San? È importante ribadire che i progetti che riguardano lo stadio non hanno impatto diretto sulla cerimonia di apertura dei Giochi in programma il 6 febbraio 2026.

