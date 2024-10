Nations League, Italia-Belgio 2-1: Azzurri in 10 per l’espulsione di Pellegrini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una partita molto attesa, quella tra l’Italia di Luciano Spalletti e il Belgio. La Nazionale azzurra guida il girone 2 di Nations League con due vittorie nelle prime due partite contro Francia e Israele. Il Belgio, invece, conta 3 punti, frutto della vittoria contro Israele e della sconfitta contro la Francia. Gli Azzurri sono nettamente in vantaggio negli scontri diretti, scorrendo i precedenti: 16 vittorie, 4 pareggi e appena 4 sconfitte in 24 incontri disputati col Belgio.Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera: ecco perché e quando è prevista la nuova puntata Pronti via e la partita si sblocca subito: al 2? grande azione della squadra azzurra, che parte dal basso giocando con qualità. Thesocialpost.it - Nations League, Italia-Belgio 2-1: Azzurri in 10 per l’espulsione di Pellegrini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una partita molto attesa, quella tra l’di Luciano Spalletti e il. La Nazionale azzurra guida il girone 2 dicon due vittorie nelle prime due partite contro Francia e Israele. Il, invece, conta 3 punti, frutto della vittoria contro Israele e della sconfitta contro la Francia. Glisono nettamente in vantaggio negli scontri diretti, scorrendo i precedenti: 16 vittorie, 4 pareggi e appena 4 sconfitte in 24 incontri disputati col.Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera: ecco perché e quando è prevista la nuova puntata Pronti via e la partita si sblocca subito: al 2? grande azione della squadra azzurra, che parte dal basso giocando con qualità.

LIVE Italia-Belgio 2-1 - Nations League calcio in DIRETTA : finisce il primo tempo! - OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, Nations League calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. 35? Cambiaso protegge perfettamente su Trossard. 25? Goooooooooooooooool, Retegui, Dimarco per Cambiaso che impegna il portiere belga ma Retegui è attento per il tap-in finale, Italia-Belgio 2-0. (Oasport.it)

LIVE Italia-Belgio 2-0 - Nations League calcio in DIRETTA : espulso Pellegrini - azzurri in dieci uomini - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Belgio, Nations League calcio in DIRETTA, Spalletti punta tutto sul centrocampo. 5? Frattesi prova con l’inserimento a mettere in difficoltà il Belgio, si salva la difesa belga. 37? Giallo per Lorenzo Pellegrini, fallo a centrocampo su Theate. (Oasport.it)

LIVE Italia-Belgio 2-0 - Nations League calcio in DIRETTA : raddoppia Retegui! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Belgio in grave difficoltà sulle fasce. 21? Esterno di Tielemans che non spaventa Donnarumma. Ct. 41 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 20. Buon divertimento! . 27? Ottima Italia fino a questo momento. 24 L’Italia ha ottenuto tre vittorie consecutive negli ultimi scontri diretti contro il Belgio. (Oasport.it)