Nasce all'università di Firenze la nuova figura del future planner (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze – Una nuova figura professionale che sarà formata a livello universitario: è quella della future planner. È stato presentato all'interno dell'aula magna dell'università degli studi di Firenze il nuovo corso di alta formazione Navigare il futuro. Un percorso transdisciplinare pensato per creare la figura professionale del future planner, di fatto un mediatore concettuale capace, per attitudine e motivazione e grazie a una visione trasversale, flessibile, libera e aperta, di elaborare soluzioni emergenti in scenari incerti o di crisi. L'incontro si è aperto con un video-saluto istituzionale della rettrice dell'università di Firenze Alessandra Petrucci e da quello in presenza dell'assessora all'educazione e formazione professionale del Comune di Firenze Benedetta Albanese.

