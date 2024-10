Mozzarella e formazione: opportunità di lavoro con il corso per casari (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono 29 i posti a disposizione per partecipare alla formazione riconosciuta dalla Regione Campania e che consente di ottenere la qualifica di “Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie”. Il corso rappresenta una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera della Mozzarella di bufala campana Dop. Info e iscrizioni sul sito dedicatohttps://corsocasaro.Mozzarelladop.it/ . Il progetto prevede 250 ore di formazione. Le lezioni sono divise in una prima fase di teoria, a cui seguirà il periodo di pratica in laboratorio e infine lo stage neicaseifici. Anteprima24.it - Mozzarella e formazione: opportunità di lavoro con il corso per casari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono aperte le iscrizioni alla nuova edizione delper diventare, organizzato dalla Scuola didel Consorzio di Tutela delladi Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono 29 i posti a disposizione per partecipare allariconosciuta dalla Regione Campania e che consente di ottenere la qualifica di “Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie”. Ilrappresenta una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera delladi bufala campana Dop. Info e iscrizioni sul sito dedicatohttps://casaro.dop.it/ . Il progetto prevede 250 ore di. Le lezioni sono divise in una prima fase di teoria, a cui seguirà il periodo di pratica in laboratorio e infine lo stage neicaseifici.

