Mister Movie | Michael Keaton si sente un impostore usando il nome d’arte

Michael Keaton si sente un impostore usando il nome d'arte

Michael Keaton vuole tornare al suo cognome di nascita Douglas perché il suo nome d'arte lo fa sentire un "impostore".

Michael Keaton rivela se è stato contattato per interpretare nuovamente l’Avvoltoio - Dopo essere stato inviato per errore in quel mondo, un Toomes sorprendentemente calmo è stato liberato dalla prigione e in seguito ha tentato di reclutare il Vampiro Vivente in una sorta di squadra. [Cerco di non parlare con nessuno. Allora ho detto: ‘Non mi volete alla festa’. Mi sono sentita sminuita e sminuita, quindi non ho voluto partecipare”. (Cinefilos.it)

Spider-Man 4 : Michael Keaton anticipa il possibile ritorno dell'Avvoltoio nel MCU - Dopo che l'Avvoltoio è stato mandato in prigione, la frattura multiversale aperta dal Doctor Strange nella battaglia finale di Spider-Man: No Way Home ha accidentalmente trasportato l'Avvoltoio nell'Universo di Spider-Man della Sony, dove Toomes ha incontrato Michael Morbius, come si vede nella scena post-credits di Morbius, che ha anticipato un eventuale team-up tra i due …. (Movieplayer.it)

Michael Keaton ringrazia Tim Burton per Batman : “I fan non mi volevano - ma lui fu irremovibile” - Michael Keaton in una scena di BatmanCome riporta Cbr l’attore Premio Oscar ha raccontato l’aneddoto nel corso della cerimonia di consegna della stella onoraria sulla Walk Of Fame di Hollywood, dedicata proprio all’iconico regista, svoltasi a inizio settembre 2024 “Ha detto a tutti che voleva me per il ruolo; mi ha fatto avere il copione e mi ha chiesto cosa ne pensassi. (Cinemaserietv.it)