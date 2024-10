Masters 1000 Shanghai, Medvedev: “Ho avuto dolore alla spalla, devo fare esami” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’ora e 23 minuti di partita. Tanto è bastato a Jannik Sinner per superare 6-1 6-4 Daniil Medvedev ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il russo è apparso lontano dalla sua miglior versione, anche per motivi fisici: “Purtroppo ho accusato del dolore alla spalla. Il dolore è iniziato ieri durante la partita, ma spero che non sia niente di grave. Domani dovrò fare gli esami. Non mi ha permesso di servire come volevo”, le parole di Medvedev in conferenza stampa. “Contro Jannik il servizio è importante, è difficile batterlo, quindi devi servire bene. Quando provi dolore, l’energia non è la stessa. Nel secondo set ho provato ad aumentare la mia energia, e questo mi ha aiutato un po’, ma comunque, senza il servizio, è difficile battere Jannik, ed è quello che è successo”, ha detto il russo nella sua analisi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’ora e 23 minuti di partita. Tanto è bastato a Jannik Sinner per superare 6-1 6-4 Daniilai quarti di finale deldi. Il russo è apparso lontano dsua miglior versione, anche per motivi fisici: “Purtroppo ho accusato delsp. Ilè iniziato ieri durante la partita, ma spero che non sia niente di grave. Domani dovrògli. Non mi ha permesso di servire come volevo”, le parole diin conferenza stampa. “Contro Jannik il servizio è importante, è difficile batterlo, quindi devi servire bene. Quando provi, l’energia non è la stessa. Nel secondo set ho provato ad aumentare la mia energia, e questo mi ha aiutato un po’, ma comunque, senza il servizio, è difficile battere Jannik, ed è quello che è successo”, ha detto il russo nella sua analisi.

