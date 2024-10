Massimo si laurea alla Sapienza e dedica la tesi a Massimiliano Allegri poi va a Livorno a cercarlo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unata a. A Roma succede anche questo: un ragazzo di nomesi ètoa 23 anni e hato il suo elaborato all’ex allenatore della Juventus. Questo perché lo studente ha affrontato il tema della resilienza e ha usato come esempio la figura del mister toscano, che in mezzo a diverse difficoltà societarie e non solo nell’ultima stagione in bianconero, è riuscito comunque a conquistare un trofeo e a qualificarsi per la successiva Champions League. Non solo:vuole conoscere il suo idolo e per questo motivo, come racconta il Corriere dello Sport, ha deciso di andare aper provare a cercare l’allenatore.