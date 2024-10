Manchester City, Txiki Begiristain dice addio: saluta anche Guardiola? In Inghilterra vogliono Pep in nazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) L`annuncio dell`addio di Txiki Begiristain dal Manchester City ha aperto un grande interrogativo sul futuro di Pep Guardiola, soprattutto in Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) L`annuncio dell`didalha aperto un grande interrogativo sul futuro di Pep, soprattutto in

Rivoluzione Manchester City - Guardiola via con Begiristain : ecco il sostituto - Come riportato dal Sun, […]. Il Manchester City si prepara ad una rivoluzione totale: via il ds Begiristain in estate, con lui può partire anche Guardiola? Il piano per il futuro Rivoluzione in estate per il Manchester City? A giugno dirà addio il direttore sportivo Txiki Begiristain e con lui potrebbe andare via anche Pep Guardiola. (Calcionews24.com)

Quote vincente Premier League 2024-2025. Manchester City e Arsenal i favoriti dei book - I Reds di Arne Slot lo scorso anno mollarono sul più bello per cui da è vedere cosa potranno fare con un nuovo allenatore tutto da verificare ad un livello molto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Si riparte da quanto successo nella stagione 2023-24, ossia dal duello tra Manchester City e Arsenal, con il Liverpool nel ruolo di terzo incomodo. (Infobetting.com)

Il Manchester City sfida il briefing della Premier League sul verdetto dell’APT - “Quando il PL si è consultato e ha proposto le regole APT originali alla fine del 2021, abbiamo sottolineato che il processo (che ha richiesto diverse settimane) era affrettato, sconsiderato e avrebbe portato a regole anticoncorrenziali. Dichiarazione del club — Manchester City (@ManCity) 7 ottobre 2024 In una lettera ottenuta dalla BBC, il consigliere generale del City, Simon Cliff, ha ... (Justcalcio.com)