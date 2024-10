Lukaku da leader: messaggio importante sul primo posto, poi il retroscena sul dialetto napoletano (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del TG1: il bomber belga è tornato sul motivo per cui ha dovuto rinunciare alla convocazione con il Belgio e non solo. La sua condizione non è ancora al 100%, ma senza dubbio Romelu Lukaku è già grande protagonista di un Napoli che è sempre più determinato a volare in alto. Il primo posto in classifica, in solitaria, fa straripare di entusiasmo una piazza che ha accolto l’ex Chelsea come un vero e proprio leader. Tale lo è per Antonio Conte, per il quale si è speso in prima persona pur di ritrovarlo con sé nella sua esperienza all’ombra del Vesuvio. L’attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni della RAI, trasmessa nell’edizione serale del TG1, durante la quale ha avuto modo di parlare nuovamente dell’ex Commissario tecnico della Nazionale Italiana e non solo. Spazionapoli.it - Lukaku da leader: messaggio importante sul primo posto, poi il retroscena sul dialetto napoletano Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Romelu, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del TG1: il bomber belga è tornato sul motivo per cui ha dovuto rinunciare alla convocazione con il Belgio e non solo. La sua condizione non è ancora al 100%, ma senza dubbio Romeluè già grande protagonista di un Napoli che è sempre più determinato a volare in alto. Ilin classifica, in solitaria, fa straripare di entusiasmo una piazza che ha accolto l’ex Chelsea come un vero e proprio. Tale lo è per Antonio Conte, per il quale si è speso in prima persona pur di ritrovarlo con sé nella sua esperienza all’ombra del Vesuvio. L’attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni della RAI, trasmessa nell’edizione serale del TG1, durante la quale ha avuto modo di parlare nuovamente dell’ex Commissario tecnico della Nazionale Italiana e non solo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tedesco (ct Belgio) : «Lukaku è un leader naturale - adesso non ha i 90 minuti nelle gambe» - Può giocare in diversi ruoli in attacco». La realtà, come ricorda anche il Corriere dello Sport, è che Cyril è l’unico dei giocatori acquistati da Meluso fatto restare a Napoli. Sono state queste le parole di Domenico Tedesco, ct italiano della nazionale belga che fra due giorni affronterà l’Italia. (Ilnapolista.it)

Pagelle – Lukaku leader intelligente e altruista. Neres è un alieno (ma al posto di Kvara no?) - Senti come va. Poi però Zambo comincia a perdere palloni anche lui e il Como s’illude di prendersi la partita. Neres è un alieno (ma al posto di Kvara no?) sembra essere il primo su ilNapolista. La sua partita migliore sin qui, tolti un errore iniziale e quell’incredibile balbettio nell’area avversaria all’81’ (servito dall’alieno Neres). (Ilnapolista.it)

Lukaku e McTominay da leader - messaggio in diretta a tutta la Serie A : avete sentito? - Fabregas sta facendo bene con loro, hanno tanto qualità. . I due azzurri sono stati chiari e decisi nel post gara. Il Napoli di Antonio Conte si riconferma in vetta alla classifica per un’altra settimana. Lukaku ha parlato da vero leader dopo la vittoria: “Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto. Per il Napoli si tratta del settimo risultato utile di fila tra Serie A e Coppa Italia, la seconda ... (Spazionapoli.it)