LIVE Italia-Belgio 2-2, Nations League calcio in DIRETTA: pareggio di Trossard (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Dentro Udogie e Fagioli al posto di Ricci e Dimarco nell’Italia. 68? Fuori Mangala, De Ketelaere e Theate, dentro Vranckx, Castagne e Lukebakio nel Belgio. 66? Anche l’Italia prepara cambi. 64? Pronti tre cambi per il Belgio. 62? Italia in grave difficoltà. 60? Gol di Trossard, distrazione difensiva degli azzurri, Italia-Belgio 2-2. 58? Possesso palla ora dell’Italia. 56? Massimo sforzo offensivo del Belgio. 54? Tentativo sterile dalla distanza del Belgio. 52? Troppo lungo il lancio di Dimarco per Retegui. 50? Mangala dalla distanza manda altissimo il pallone. 48? Frattesi con il sinistro spara alto sopra la traversa. 46? Inizi il secondo tempo! 21.34 Grande partita dell’Italia che parte subito in vantaggio con Cambiaso e raddoppia con Retegui. Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-2, Nations League calcio in DIRETTA: pareggio di Trossard Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Dentro Udogie e Fagioli al posto di Ricci e Dimarco nell’. 68? Fuori Mangala, De Ketelaere e Theate, dentro Vranckx, Castagne e Lukebakio nel. 66? Anche l’prepara cambi. 64? Pronti tre cambi per il. 62?in grave difficoltà. 60? Gol di, distrazione difensiva degli azzurri,2-2. 58? Possesso palla ora dell’. 56? Massimo sforzo offensivo del. 54? Tentativo sterile dalla distanza del. 52? Troppo lungo il lancio di Dimarco per Retegui. 50? Mangala dalla distanza manda altissimo il pallone. 48? Frattesi con il sinistro spara alto sopra la traversa. 46? Inizi il secondo tempo! 21.34 Grande partita dell’che parte subito in vantaggio con Cambiaso e raddoppia con Retegui.

