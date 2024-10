LIVE – Ciclismo, Gran Piemonte 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) La DIRETTA testuale dell’edizione numero 108 della Gran Piemonte. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Percorso non particolarmente impegnativo con il Passo della Colma che sarà l’asperità principale a LIVEllo altimetrico, ma dovrebbe permettere comunque un arrivo in gruppo. Andrea Bagioli tenterà la difesa del titolo, ma non sarà facile visto il parterre di ottimo LIVEllo con Marc Hirschi, Matej Mohoric e Richard Carapaz pronti a impedire il bis al corridore della Lidl-Trek. La partenza è in programma alle ore 12.25 da Valdengo, mentre l’arrivo a Borgomanero è previsto intorno alle 16.30. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalla partenza all’arrivo. DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA TESTUALE A PARTIRE DALLE 12.30 12. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Latestuale dell’edizione numero 108 della. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Percorso non particolarmente impegnativo con il Passo della Colma che sarà l’asperità principale allo altimetrico, ma dovrebbe permettere comunque un arrivo in gruppo. Andrea Bagioli tenterà la difesa del titolo, ma non sarà facile visto il parterre di ottimollo con Marc Hirschi, Matej Mohoric e Richard Carapaz pronti a impedire il bis al corridore della Lidl-Trek. La partenza è in programma alle ore 12.25 da Valdengo, mentre l’arrivo a Borgomanero è previsto intorno alle 16.30. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalla partenza all’arrivo. DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI SEGUI LATESTUALE A PARTIRE DALLE 12.30 12.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gran Piemonte 2024 oggi : orari - percorso - tv - altimetria. Occasione per i corridori italiani? - Edizione numero 108 per il Gran Piemonte, una delle corse storiche del calendario del ciclismo italiano. La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). In gara anche altri azzurri da seguire come il campione d’Italia Alberto Bettiol, a caccia della sua prima vittoria in maglia ... (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Bagioli cerca il bis - l’Italia avrà una chance di vincere qualcosa? - Diventa dunque più difficile una doppietta per Andrea Bagioli (Lidl-Trek), vincitore lo scorso anno sfruttando però una giornata un po’ più dura. Ai -7 c’è lo strappo di Maggiora, da 800 metri al 5,6%, ma non dovrebbe creare problemi. Per quell’ora partirà la DIRETTA LIVE di OA Sport per non perdersi nemmeno una pedalata! Buon divertimento! . (Oasport.it)

Ciclismo - Gran Piemonte 2024 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - I corridori si affronteranno nei 182 km da Valdengo a Borgomanero. . Per quanto riguarda lo streaming, la corsa si potrà seguire su Discovery Plus, dalle 14. 30. 45. 15 alle 16. 50. LA DIRETTA TESTUALE PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI The post Ciclismo, Gran Piemonte 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming appeared first on SportFace. (Sportface.it)